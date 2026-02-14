Santa Croce CIE | Staffoli apre di sabato per la nuova carta d’identità entro il 2026

A Santa Croce sull’Arno, il centro di identificazione di Staffoli apre anche il sabato per consegnare le nuove carte d’identità elettroniche entro il 2026. La decisione arriva dopo che molte persone hanno segnalato difficoltà a ottenere il documento durante i giorni feriali. Ora, grazie alle aperture straordinarie, i cittadini potranno passare al centro anche nel fine settimana senza problemi.

Santa Croce sull’Arno: Staffoli si prepara alla carta d’identità elettronica con aperture straordinarie. Santa Croce sull’Arno accelera il passaggio alla carta d’identità elettronica (CIE) per i suoi cittadini, aprendo straordinariamente la sede distaccata di Staffoli in quattro sabati: 14 febbraio, 7 marzo, 11 aprile e 16 maggio. L’iniziativa mira a facilitare la sostituzione del vecchio documento cartaceo, in vista della scadenza definitiva fissata al 3 agosto 2026, quando la carta d’identità tradizionale non sarà più valida. Un cambio di passo per l’identità digitale dei cittadini. La decisione del Comune di Santa Croce sull’Arno risponde a una direttiva europea che mira a standardizzare e rendere più sicuri i documenti d’identità.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’amministrazione di Santa Croce sull’Arno ha deciso di aprire l’ufficio anagrafe anche il sabato mattina.

Dal 4 agosto 2026 la carta d’identità cartacea scomparirà definitivamente.

Argomenti discussi: Servizi: aperture straordinarie della sede distaccata di Staffoli per le carte d'identità elettroniche; Santa Croce sull'Arno, passaggio alla carta d'identità elettronica: quattro aperture straordinarie a Staffoli.

