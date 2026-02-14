Luca Argentero ha raccontato di essere stato ignorato dagli organizzatori del Festival di Sanremo 2026, tra cui Carlo Conti, che non gli ha più risposto dopo aver mostrato interesse. La sua testimonianza rivela come, nonostante le aspettative, non abbia ricevuto alcun segnale di coinvolgimento e si sia trovato improvvisamente senza opportunità di partecipare. Argentero ha commentato che, dopo aver cercato di mettersi in contatto, ha notato che i responsabili sono scomparsi, lasciando il suo nome fuori dalla lista.

Contattato e ghostato, ora chiude definitivamente la porta. Questo il racconto di Luca Argentero sulla sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come conduttore. L’attore ha rivelato di essere stato preso in considerazione per la kermesse musicale ma di non aver avuto più conferme, dopo una prima telefonata. “Sono spariti tutti”, le parole dell’interprete. Sanremo 2026, la rivelazione di Luca Argentero Nella puntata del 13 febbraio di Splendida Cornice su Rai3, Luca Argentero, ospite della trasmissione, ha parlato della sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo. L’attore non si è sottratto alle domande di Geppi Cucciari e ha confermato che c’è stato un contatto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo 2026, il retroscena di Luca Argentero e il riferimento agli organizzatori: "Sono spariti"

Luca Argentero ha annunciato di aver perso l’opportunità di partecipare a Sanremo 2026 perché, dopo essere stato contattato, i produttori sono scomparsi senza dargli più notizie.

Luca Argentero ha chiarito di aver ricevuto una proposta da parte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, ma poi non ha più avuto notizie.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Syndimedia lancia Sanremo Luxury: in radio i retroscena del Festival 2026; Amici, Trigno escluso dal Festival di Sanremo 2026: È stato meglio così, ci riproverò; Sanremo 2026, Trigno (escluso) non si arrende al ‘no’ di Carlo Conti: Meglio così, una manna dal cielo; Vivi la magia di Sanremo 2026 insieme a Cosmopolitan.

Sanremo 2026, Luca Argentero contro Carlo Conti: Mi hanno chiamato e poi sono sparitiScopri il retroscena di Luca Argentero e il suo possibile coinvolgimento al Festival di Sanremo 2026. Leggi di più. mondotv24.it

Sanremo 2026, scoppiano i primi malumori tra i big e super ospiti: cosa sta succedendoA pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, emergono i primi retroscena sul dietro le quinte della kermesse più attesa dell'anno ... libero.it

Luca Argentero sarebbe dovuto andare a Sanremo, ma poi nessuno si è fatto più sentire L'attore ha raccontato l'accaduto a Geppi Cucciari in "Splendida cornice", visibilmente stizzito dalla vicenda... #rai #rai1 #LucaArgentero #sanremo #sanremo2026 facebook

6-episode Italian Gran Turismo racing mini series MOTORVALLEY starring Luca Argentero, Giulia Michelini, and Caterina Forza is on Netflix. x.com