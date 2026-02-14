A Spoleto, le visite tematiche programmate ogni settimana continuano grazie alla Spoleto Card. La iniziativa, promossa da Maggioli Cultura e Turismo con il supporto della Direzione regionale Musei dell’Umbria, permette ai visitatori di scoprire i tesori artistici e storici della città. Questa settimana, un gruppo di turisti ha esplorato le antiche mura e le chiese medievali, immergendosi nell’atmosfera del passato.

SPOLETO Proseguono le visite tematiche in programma ogni settimana con la Spoleto Card, organizzate da Maggioli Cultura e Turismo in collaborazione con la Direzione regionale Musei dell’Umbria, per conoscere il patrimonio storico e artistico della città e del territorio. Dopo gli appuntamenti di febbraio alla Casa Romana e al Museo del Tessuto e del Costume, oggi è in programma un appuntamento speciale in occasione di alla Rocca Albornoz alle 16.dal titolo “Storie d’armi e d’amore in una fortezza medievale”. Il tema della rappresentazione dell’amore in arte verrà indagato partendo dai meravigliosi affreschi della Camera Pinta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo

Domani a Piazza San Pasquale si prepara un San Valentino speciale.

INTER JUVE - San Valentino

