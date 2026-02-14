Il Comune di Lastra a Signa ha premiato oggi le coppie che festeggiano 50 e 60 anni di matrimonio, portando avanti una tradizione consolidata. La cerimonia si è svolta nel centro del paese, dove le coppie hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali e un piccolo omaggio. La festa di San Valentino si trasforma così in un momento speciale per celebrare l’amore duraturo nel tempo.

Firenze, 14 febbraio 2026 - Festa in grande stile, a Lastra a Signa, per le coppie più durature. Come è ormai tradizione da diversi anni, in occasione di San Valentino, il Comune ha omaggiato oggi chi celebrava i 50 anni e 60 anni di matrimonio, ovvero tutte le coppie lastrigiane che nel 2025 (e fino al 14 febbraio 2026) avevano festeggiato le nozze d’oro e di diamante. Presenti al Teatro delle Arti l’assessore Massimo Galli, il sindaco Emanuele Caporaso, l’artista Valentina Gudina e il duo Gaetano e Alessio. Per le nozze d’oro (50 anni) sono stati premiati: Gerlanda Baldo (Gina) e Palmiro Lo Verde; Marzia Bitossi e Sauro Vezzosi, Manola Baldazzi e Marino Rugi, Marcella Ermini e Francesco Mugnaini, Meri Civilini e Ugo Petroni, Rita Bartolini e Marco De Santi, Maria Cristina Lenzi e Luciano Pecorini, Laura Maggiorelli e Francesco Nassini, Filomena D’Urso e Biase Restaino, Rossella Pratesi e Luciano Zingoni, Valeria Parrini e Roberto Forconi, Elena Fontanelli e Franco Morandi, Liliana Prunecchi e Mauro Latini, Michelina Pasquale e Eduardo Di Giovanni, Antonia Pasquale e Brunello Bertelli, Maria Marchetti ed Eliano Dini, Patrizia Conversi e Giuseppe Agostini, Lucia Gatta e Domenico Pallanti, Mariagrazia Ridolfi e Paolo Francesco Racovelli, Tina Platania (Maria Concetta) e Paolo Geri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Valentino: tutte le coppie premiate a Lastra a Signa

È stato firmato questa mattina in Regione Toscana il contratto per il nuovo ponte sull’Arno tra Lastra a Signa e Signa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: San Valentino 2×1 al museo; San Valentino al Porto Antico; San Valentino 2026 a Roma: tutti gli eventi in programma in città e dintorni; San Valentino a Bari, cosa fare il 14 febbraio: 11 eventi da non perdere.

San Valentino: la festa degli innamorati che celebra l’amore in tutte le sue formeLa festa prende il nome da San Valentino, vescovo e martire cristiano vissuto nel III secolo. Secondo la tradizione, Valentino celebrava matrimoni segreti tra giovani innamorati, sfidando i divieti ... corriereazzurro.it

San Valentino al museo: quando l’amore è un capolavoroDal Met di New York alla Galleria Borghese di Roma: la festa degli innamorati si celebra tra visite a tema, aperture straordinarie, eventi serali e campagne ... repubblica.it

Non tutti vivono San Valentino allo stesso modo. Cosa fare se i bisogni dei due partner non corrispondono Lo spiega la Dottoressa Marinella Cozzolino x.com

Oggi è San Valentino. E forse parlare di questo gesto è il modo più vero per celebrare l’amore, al di là delle ricorrenze imposte dal consumismo. Vladyslav Heraskevych scende nello skeleton a oltre 130 all’ora, a faccia in giù, con il casco come unica identità v facebook