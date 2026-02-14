Il nome di una donna è finito in una truffa online a causa di un messaggio romantico fasullo che prometteva incontri e regali costosi. Negli ultimi tempi, sempre più persone si sono lasciate ingannare da profili falsi sui social, attirate dall’idea di trovare l’amore a portata di clic. Un esempio concreto è stato il caso di Marco, che ha investito centinaia di euro in regali per qualcuno che poi si è rivelato un truffatore.

San Valentino è la festa dell’amore, ma negli ultimi anni il desiderio di incontrare l’anima gemella online ha aperto la strada a truffe romantiche sempre più sofisticate. Le cosiddette romance scam colpiscono soprattutto chi cerca relazioni sui social e sulle app di dating, sfruttando fiducia ed emozioni per ottenere denaro o informazioni riservate. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, queste frodi sono diventate più convincenti e diffuse, capaci di ingannare anche chi è più esperto in tecnologia. Capire come riconoscerle e prevenirle non è solo utile, ma essenziale per proteggere sé stessi e chi ci sta intorno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - San Valentino sotto attacco: come non cadere nelle Romance scam online (è più facile del previsto)

Con l’avvicinarsi di San Valentino, molte persone rischiano di cadere in trappola.

