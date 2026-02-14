San Valentino quando l' amore sboccia alle Poste | la storia di Laura e Antonio che presto saranno in tre

Il nome di Laura e Antonio è legato a un incontro speciale nato tra le scrivanie degli uffici di Poste italiane in provincia di Chieti, un evento che ha portato alla nascita di una famiglia. Durante la giornata di San Valentino, l’azienda ha condiviso la loro esperienza, che si arricchisce ora di una nuova vita in arrivo. I due colleghi si sono conosciuti lavorando fianco a fianco, e il loro legame si è rafforzato nel tempo fino a diventare qualcosa di più. Tra le mura dell’ufficio, sono diventati protagonisti di una storia d’amore che presto diventerà anche una storia di famiglia.

Lei è la direttrice dell'ufficio postale di Guardiagrele, lui fa parte della squadra commerciale della Filiale provinciale di Chieti. Colleghi dal 2015 e insieme dal 2019, ora sono in dolce attesa L'amore sbocciato sul posto di lavoro: in occasione di San Valentino, Poste italiane racconta la storia nata tra gli uffici della provincia di Chieti fra due dipendenti e della loro vita privata e professionale. Laura e Antonio si erano conosciuti nel 2015 quando, appena assunti, avevano partecipato a una selezione interna di Poste italiane per promotori finanziari. Dopo qualche anno i loro destini si sono incrociati di nuovo e lì hanno capito che oltre il lavoro c'era qualcosa di più.