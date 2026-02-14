San Valentino si svolge quest’anno in un mondo dominato dagli swipe, perché le persone cercano ancora un vero legame. In un’epoca in cui tutto si valuta in secondi e clic, l’amore resiste e si manifesta con gesti concreti, come una cena improvvisata o una passeggiata sotto le luci della città.

- In un tempo che misura tutto, lo spazio, le prestazioni, le relazioni, abbiamo imparato a governare quasi ogni aspetto della nostra esistenza. Ottimizziamo le scelte, filtriamo le emozioni, gestiamo le connessioni. Swipe. Match. Blocco. Tutto reversibile. Tutto sostituibile. Tranne l’amore. L’unica “follia” che ci rende davvero umani. L’amore accade. Non si programma, non si calibra, non si mette in pausa. Alterando il ritmo del corpo e la percezione del tempo, espone alla vulnerabilità e al rischio. E proprio per questo, nell’epoca dell’efficienza e dell’algoritmo, è diventato culturalmente scomodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - San Valentino: nell’era degli swipe, l’amore resta irriducibile

Il neurologo afferma che, in un mondo dominato dagli algoritmi, l’amore rimane l’unica vera ‘follia’.

Argomenti discussi: Perché San Valentino è il patrono degli innamorati; San Valentino, neurologo: nell'era degli algoritmi l'amore resta umano; San Valentino: ma perché si festeggia? E da quando?; San Valentino ai tempi dei social: l’amore digitale tra like, cuori nascosti e nuovi rituali su Instagram.

