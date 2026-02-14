san valentino la vera storia del bracciale only you

Il bracciale Only You di Spallanzani ha suscitato interesse perché, secondo la tradizione, si passa di madre in figlia quando si compiono 18 anni. Questa usanza, che si tramanda da generazioni, si rinnova con un gioiello che porta incisi i diamanti con il nome della persona. La storia di questo accessorio si lega strettamente alle celebrazioni di San Valentino, giorno in cui molti scelgono di regalare qualcosa di speciale. Un dettaglio concreto è che il bracciale è realizzato in oro e decorato con brillanti, simbolo di un legame che dura nel tempo.

La tradizione vuole che si tramandi di madre in figlia in occasione del compimento dei 18 anni. È Only You di Spallanzani, il bracciale rigido in oro e brillanti, che riporta in diamanti il nome di chi lo indossa. Caposaldo dell’eleganza milanese, il monile esordisce negli anni della contestazione grazie alla visione di Guido Spallanzani. “Ci eravamo appena trasferiti nel negozio di Corso Matteotti”, ha spiegato Gaia Spallanzani, quinta generazione della famiglia che oggi guida lo sviluppo della maison, “era San Valentino e mio nonno non sapeva cosa regalare alla nonna. Lui era molto creativo e decise di realizzare un bracciale con le lettere iniziali della frase Sei tutto quello che amo-STQCA in oro e diamanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

