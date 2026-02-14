San Valentino in campo | da Amoroso ad Amorim la top 11 di chi l' amore ce l' ha pure nel nome

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si trasmette una squadra di calcio con 11 giocatori che portano nel nome un riferimento all’amore. Tra loro ci sono nomi come Amoroso e Amorim, che sembrano quasi predestinati a essere protagonisti di questa particolare formazione. Un dettaglio curioso: alcuni di questi calciatori sono noti anche per le storie di passione e dedizione sul campo.

Oggi 14 febbraio, San Valentino, festa degli innamorati, a giocare è una squadra speciale, una Top 11 di calciatori che l'amore - in tutte le sue declinazioni - ce l'hanno nel nome. Manuel Amoros, francese di genitori spagnoli (da lì il cognome), negli anni 80 è stato uno dei terzini più forti del mondo. Aggettivo che lo qualificava: arrembante. Leggendarie le sue discese sulla fascia. Ha vinto cinque volte il campionato francese, due con il Monaco e tre con l'O.Marsiglia. In bacheca, con la nazionale, la vittoria a Euro 1984 e due mondiali disputati, 1982 e 1986. Calciatore brasiliano dal cognome immaginifico.