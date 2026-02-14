San Valentino e i rincari per dire ti amo Regali ed esperienze costano sempre di più | gli aumenti

Aumentano i prezzi di regali e fiori per San Valentino nel 2026, a causa dell'inflazione che ha fatto salire i costi. Le coppie che vogliono sorprendere il partner con cioccolatini o bouquet devono prepararsi a spendere circa l’8% in più rispetto all’anno scorso. La festa degli innamorati si avvicina e molti stanno già pensando a come rendere speciale questa giornata, anche se i prezzi più alti rischiano di limitare le scelte.

L’Osservatorio Federconsumatori ha monitorato i costi dei regali più gettonati e delle tendenze per San Valentino 2026. La lista di tutto ciò che è aumentato Per i regali, fiori e cioccolatini, nel 2026, le coppie devono far fronte ad aumenti medi del +8%. La festa degli innamorati è alle porte e i più affezionati a questa ricorrenza sono pronti a scambiarsi doni, concedersi cene o esperienze emozionanti. Come ogni anno, l’Osservatorio Federconsumatori ha monitorato i costi dei regali più gettonati e delle tendenze per San Valentino 2026. L’aumento medio del costo dei regali rilevato quest’anno ammonta al +8% rispetto al 2025.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il giorno di San Valentino, molte persone cercano parole speciali per esprimere i loro sentimenti

