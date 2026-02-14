San Modestino 2026 Avellino si ritrova tra devozione e identità civile
San Modestino, patrono di Avellino, ha ispirato una giornata di eventi e devozione che coinvolgono tutta la comunità. La festa, che si tiene ogni anno il 4 maggio, richiama non solo fedeli, ma anche cittadini che vogliono mantenere viva la tradizione storica. Questa volta, la celebrazione si è svolta tra funzioni religiose e iniziative popolari nel centro della città, attirando molte persone e risvegliando il senso di appartenenza.
La ricorrenza patronale rafforza comunità e memoria. Il Vescovo di Avellino, Arturo Aiello: "Raccogliamo le nostre radici, di santità e di eroismo. Oggi ce n’è tanto bisogno" AVELLINO – Oggi Avellino si è fermata per il suo patrono, San Modestino, vescovo e martire. Nel Duomo e nel piazzale antistante, luoghi che da sempre custodiscono la memoria collettiva della città, si è celebrata una ricorrenza che non è soltanto religiosa, ma profondamente civile. La giornata si è aperta con la Santa Messa e con la celebrazione solenne presieduta dal vescovo, Arturo Aiello. Con lui, i parroci e i sacerdoti della diocesi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Festività di San Modestino ad Avellino 2026
Ad Avellino, dal 11 al 14 febbraio 2026, si svolge la festa di San Modestino, il santo patrono della città.
Avellino in festa per San Modestino: al via le celebrazioni tra fede e tradizione
Avellino si sta preparando a vivere giorni intensi di festeggiamenti per San Modestino.
Argomenti discussi: Festività di San Modestino ad Avellino 2026; Tutto pronto in città per festeggiare il patrono San Modestino; La Festa di San Modestino: Avellino si raccoglie in onore del suo patrono; Cosa fare nel weekend dal 13 al 15 febbraio ad Avellino.
Tutto pronto in città per festeggiare il patrono San ModestinoAvellino si prepara a celebrare San Modestino, vescovo e martire, patrono della città e della diocesi, con un ricco programma di appuntamenti religiosi in programma dall’11 al 14 febbraio 2026. Le cel ... irpinianews.it
Avellino, notte di San Modestino: è (quasi) tutto prontoFesta doppia ad Avellino, con la città che si risveglia pronta a omaggiare i suoi Santi patroni e, allo stesso tempo, la giornata più romantica dell'anno. E così se Palazzo Vescovile ha stilato il ... ilmattino.it
Fino agli inizi degli anni 70 anche a Capriglia Irpina c'era la tradizione del "FOCARONE e SAN MODESTINO". La sera del 14 febbraio ne venivano accesi diversi un po' su tutto il territorio comunale. Le fascine " i sarcinielli" venivano offerti da tutti le famiglie ai r facebook