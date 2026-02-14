San Modestino 2026 Avellino si ritrova tra devozione e identità civile

San Modestino, patrono di Avellino, ha ispirato una giornata di eventi e devozione che coinvolgono tutta la comunità. La festa, che si tiene ogni anno il 4 maggio, richiama non solo fedeli, ma anche cittadini che vogliono mantenere viva la tradizione storica. Questa volta, la celebrazione si è svolta tra funzioni religiose e iniziative popolari nel centro della città, attirando molte persone e risvegliando il senso di appartenenza.

La ricorrenza patronale rafforza comunità e memoria. Il Vescovo di Avellino, Arturo Aiello: "Raccogliamo le nostre radici, di santità e di eroismo. Oggi ce n’è tanto bisogno" AVELLINO – Oggi Avellino si è fermata per il suo patrono, San Modestino, vescovo e martire. Nel Duomo e nel piazzale antistante, luoghi che da sempre custodiscono la memoria collettiva della città, si è celebrata una ricorrenza che non è soltanto religiosa, ma profondamente civile. La giornata si è aperta con la Santa Messa e con la celebrazione solenne presieduta dal vescovo, Arturo Aiello. Con lui, i parroci e i sacerdoti della diocesi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ad Avellino, dal 11 al 14 febbraio 2026, si svolge la festa di San Modestino, il santo patrono della città.

Avellino si sta preparando a vivere giorni intensi di festeggiamenti per San Modestino.

Fino agli inizi degli anni 70 anche a Capriglia Irpina c'era la tradizione del "FOCARONE e SAN MODESTINO". La sera del 14 febbraio ne venivano accesi diversi un po' su tutto il territorio comunale. Le fascine " i sarcinielli" venivano offerti da tutti le famiglie ai r facebook