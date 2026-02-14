San Miniato | auto a fuoco sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li

Da pisatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a San Miniato, dove un'auto parcheggiata sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li è bruciata completamente. L’incendio si è sviluppato intorno alle 21 in via Trento, lasciando il veicolo ridotto a pezzi e creando un grande spavento tra i residenti della zona.

Nessun danno alla struttura della superstrada. Il veicolo è andato completamente distrutto Auto a fuoco ieri sera, 13 febbraio, intorno alle 21, in via Trento nel comune di San Miniato. Il veicolo, parcheggiato sotto un cavalcavia della superstrada Fi-Pi-Li, è andato completamente distrutto dalle fiamme.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Non sono stati rilevati danni strutturali al cavalcavia.Sul posto per i rilievi i Carabinieri di San Miniato. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

In fiamme un’auto sotto il cavalcavia della FiPiLi, paura a San Miniato

Un incendio ha distrutto un’auto sotto il cavalcavia della FiPiLi a San Miniato, provocando grande paura tra i residenti.

Auto prende fuoco durante la marcia in Fi-Pi-Li

Un'auto ha preso fuoco mentre percorreva la strada Fi-Pi-Li nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Auto in fiamme sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li a San Miniato; San Miniato, al lavoro per il futuro del liceo 'Marconi': illustrato il progetto di ampliamento a La Scala; Nuove generazioni motore del futuro; Cimiteri delle Porte Sante e Trespiano: passeggiate gratuite.

Auto in fiamme sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li a San MiniatoUn'auto è andata a fuoco sotto il cavalcavia della Firenze-Pisa-Livorno a San Miniato. La vettura è andata distrutta, non si segnalano però danni al ... gonews.it

san miniato auto aIn fiamme un'auto sotto il cavalcavia della FiPiLi, paura a San MiniatoSAN MINIATO - Fiamme nella notte a San Miniato, dove il rogo di un'autovettura ha fatto scattare l'allarme a ridosso della principale arteria di collegamento regionale. Erano le 21,30 circa di ieri qu ... msn.com