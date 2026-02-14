San Miniato | auto a fuoco sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a San Miniato, dove un'auto parcheggiata sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li è bruciata completamente. L’incendio si è sviluppato intorno alle 21 in via Trento, lasciando il veicolo ridotto a pezzi e creando un grande spavento tra i residenti della zona.

Nessun danno alla struttura della superstrada. Il veicolo è andato completamente distrutto Auto a fuoco ieri sera, 13 febbraio, intorno alle 21, in via Trento nel comune di San Miniato. Il veicolo, parcheggiato sotto un cavalcavia della superstrada Fi-Pi-Li, è andato completamente distrutto dalle fiamme.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Non sono stati rilevati danni strutturali al cavalcavia.Sul posto per i rilievi i Carabinieri di San Miniato.