San Lorenzo perde il suo patriarca verde | crollato dopo oltre 700 anni l’Olmo secolare

L’Olmo secolare di San Lorenzo si è schiantato, lasciando senza il suo simbolo più antico il borgo calabrese. La pianta, che da oltre 700 anni si ergeva al centro del paese, è crollata improvvisamente questa mattina. Un albero che aveva assistito alle trasformazioni del territorio e che rappresentava un punto di riferimento per la comunità.
San Lorenzo nel Lutto: Crolla l’Olmo Millenario, Simbolo di un Borgo Calabrese. San Lorenzo, in Calabria, piange la perdita di un testimone silenzioso di oltre sette secoli di storia. Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026, una violenta tempesta ha abbattuto l’olmo secolare che rappresentava il cuore e la memoria del borgo grecanico, spingendo l’Amministrazione Comunale a proclamare il lutto cittadino. La Notte della Tempesta e la Caduta del Patriarca Verde. La Calabria e la Sicilia sono state colpite da una perturbazione eccezionale, con raffiche di vento che hanno superato i 130 chilometri orari e raggiunto punte di 158 kmh a Messina, causando danni significativi lungo la costa.🔗 Leggi su Ameve.eu
