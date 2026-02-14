San Lorenzo perde il suo patriarca verde | crollato dopo oltre 700 anni l’Olmo secolare

L’Olmo secolare di San Lorenzo si è schiantato, lasciando senza il suo simbolo più antico il borgo calabrese. La pianta, che da oltre 700 anni si ergeva al centro del paese, è crollata improvvisamente questa mattina. Un albero che aveva assistito alle trasformazioni del territorio e che rappresentava un punto di riferimento per la comunità.

San Lorenzo nel Lutto: Crolla l’Olmo Millenario, Simbolo di un Borgo Calabrese. San Lorenzo, in Calabria, piange la perdita di un testimone silenzioso di oltre sette secoli di storia. Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026, una violenta tempesta ha abbattuto l’olmo secolare che rappresentava il cuore e la memoria del borgo grecanico, spingendo l’Amministrazione Comunale a proclamare il lutto cittadino. La Notte della Tempesta e la Caduta del Patriarca Verde. La Calabria e la Sicilia sono state colpite da una perturbazione eccezionale, con raffiche di vento che hanno superato i 130 chilometri orari e raggiunto punte di 158 kmh a Messina, causando danni significativi lungo la costa.🔗 Leggi su Ameve.eu

A San Lorenzo, il vento impetuoso di ieri notte ha abbattuto un grande olmo secolare, un albero simbolo del centro storico.

Dopo vent'anni di restauro, la facciata della Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli è stata finalmente liberata dalle impalcature.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tir carico di nocciole incastrato a Gallese, a Vetralla camion perde il legname sulla Cassia | FOTO; Incontri di quartiere, appuntamento con i cittadini di San Lorenzo e Punta dell’Est; Spalletti: Yildiz ha 20 anni, ma è già un leader che fa brillare tutta la Juventus; Il mondo dell’arte cuneese perde Lorenzo Griotti.

San Lorenzo perde il suo patriarca verde: crollato dopo oltre 700 anni l’Olmo secolareLa notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026 resterà impressa nella memoria degli abitanti di San Lorenzo come l’ora più dolorosa per il borgo: quella in cui ha perso il suo cittadino più illustre e longe ... strettoweb.com

VD. . Nei giorni scorsi un uomo di 22 anni ha aggredito violentemente una donna per strada nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Un episodio grave, con conseguenze fisiche importanti, che ha generato paura tra i residenti. Il giovane è stato fermato e si trov facebook