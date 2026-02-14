San Filippo del Mela | memoria di un carabiniere eroe e di una vittima delle foibe un tributo intergenerazionale

San Filippo del Mela ha celebrato oggi, 14 febbraio 2026, la memoria di Fortunato Arena, morto nel 1992 durante un conflitto a fuoco con la criminalità organizzata, e di Tommaso Laspada, vittima delle foibe nel 1945. La cerimonia si è svolta nel centro storico, dove le autorità hanno deposto due corone di fiori davanti alle lapidi, ricordando il sacrificio di questi uomini. La manifestazione ha coinvolto diverse generazioni, che hanno ascoltato testimonianze e riflessioni sul valore del coraggio e della memoria.

San Filippo del Mela ricorda Arena e Laspada: un tributo tra foibe e lotta alla criminalità. San Filippo del Mela ha onorato oggi, 14 febbraio 2026, la memoria di Fortunato Arena, carabiniere scomparso nel 1992 in un conflitto a fuoco con la criminalità organizzata, e di Tommaso Laspada, vicebrigadiere della guardia di finanza vittima delle foibe nel 1945. La cerimonia, svolta nell’aula consiliare del municipio, ha visto un forte coinvolgimento dei giovani consiglieri comunali e la partecipazione di autorità militari e civili, oltre ai familiari dei caduti. Un omaggio intergenerazionale. L’evento commemorativo ha assunto un significato particolare grazie alla guida dei giovani consiglieri comunali: Giovanni Cuzzupè, Lara Pellegrino, Serena Napoli, Sara Salvadore e Matilde Adella.🔗 Leggi su Ameve.eu Vittime delle foibe, San Filippo del Mela ricorda le tragiche storie di Fortunato Arena e Tommaso Laspada A San Filippo del Mela, il ricordo delle vittime delle foibe si accende con un omaggio a Fortunato Arena e Tommaso Laspada, morti durante gli eventi del 1943. Giorno del ricordo, a Messina una fiaccolata per onorare la memoria delle vittime delle foibe Una fiaccolata ha attraversato le strade di Messina per ricordare le vittime delle foibe. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Allarme strutturale a San Filippo del Mela, via Europa a rischio crollo: magazzini e famiglie sgomberate; San Filippo del Mela: il Questore di Messina, Salvatore La Rosa, ha visitato il Comune; A San Filippo del Mela una palestra inclusiva realizzata grazie al contributo di UniCredit; San Filippo del Mela, inaugurato il centro diurno residenziale per anziani e disabili Nives. San Filippo del Mela ricorda i suoi eroi: l’omaggio al vicebrigadiere Laspada e al carabiniere ArenaLe tragiche storie del Carabiniere Fortunato Arena e del Vicebrigadiere della Guardia di Finanza Tommaso Laspada si intersecano, ancora una volta, nell’omaggio che San Filippo del Mela annualmente ren ... strettoweb.com Il Questore di Messina Salvatore La Rosa in visita a San Filippo del MelaIl Questore di Messina, Salvatore La Rosa, ieri ha fatto visita al Comune di San Filippo del Mela, incontrando l’amministrazione comunale e affrontando i temi legati alla sicurezza del territorio... V ... 24live.it Siamo felici di tornare al LABORATORIO San Filippo Neri con uno spettacolo che intreccia teatro, musica e racconto! Il porteremo in scena " " , capolavoro del Novecento dove ironia e o facebook