Samsung galaxy fold a corpo largo fa la prima apparizione

Samsung ha presentato il Galaxy Z Fold Wide, un nuovo smartphone pieghevole che si distingue per la sua forma molto ampia. La prima versione si è mostrata in alcune immagini trapelate, rivelando un dispositivo che sembra più grande rispetto ai modelli precedenti. Questo design particolare potrebbe cambiare il modo in cui si usano gli smartphone pieghevoli, offrendo uno schermo più spazioso per le app e la visione di contenuti.

il panorama degli smartphone pieghevoli si avvia verso una nuova tappa con il Galaxy Z Fold Wide di Samsung, protagonista di una serie di indicazioni emerse dalle prime build di sistema. il progetto, noto dal codice H8, richiama l'attenzione per un form factor allargato e una posizione di rilievo nel segmento premium. le informazioni disponibili, tratte da analisi di leak e da screenshot di interfaccia, delineano una direzione chiara: ampliare la diagonale utile senza rinunciare all'esperienza di piegatura consolidata. galaxy z fold wide: indicazioni sul modello h8. dalle build di one ui 9. le ispezioni delle recenti versioni di One UI 9 indicano esplicitamente il codename H8 associato al foldable in oggetto, con animazioni di sistema visibili sia in modalità chiara sia in modalità scura. Samsung ha presentato un nuovo modello della serie foldable, spinta dalla richiesta di uno schermo più ampio e di proporzioni vicine al 16:10.