Sampdoria-Padova 1-0 pagelle | Abildgaard comanda la difesa Begic è ancora decisivo

La Sampdoria ha vinto 1-0 contro il Padova perché Brunori ha segnato su rigore al 33’. Abildgaard ha guidato bene la difesa, mentre Begic si è reso ancora protagonista con interventi decisivi. La squadra di casa ha mantenuto il possesso palla e ha creato diverse occasioni nel secondo tempo, portando a casa tre punti importanti.

Buona prova di tutta la difesa, ma brillano anche Di Pardo, Henderson e Ricci: lo sloveno guadagna il rigore da tre punti, trasformato da Brunori La Sampdoria supera il Padova 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Brunori al 33' e compie un altro balzo in classifica agganciando proprio i biancoscuati a quota 29 punti, consolidando la quota salvezza. Basta un penalty concesso proprio dopo una grande giocata dell'ex Palermo, a servire Begic in area di rigore. Lo sloveno viene abbattuto da Villa e l'arbitro non ha dubbi. Il goal da tre punti è anche una delle poche occasioni della partita.🔗 Leggi su Genovatoday.it Palermo-Sampdoria 1-0, pagelle: Abildgaard non è un difensore, Pafundi e Cherubini deludono Nel match del Barbera, Palermo prevale sulla Sampdoria con un 1-0 grazie a un episodio decisivo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: SERIE B | Il Padova cade al Ferraris: la Sampdoria vince 1-0 grazie al rigore di Brunori; Risultati Settore Giovanile 7/8 Febbraio 2026; Sampdoria-Padova, i convocati e la probabile formazione: out Papu, Favale e Ghiglione! Ma torna Capelli…; Il Padova sfida la Sampdoria: al Ferraris per dare continuità. Calcio Serie B: Sampdoria-Padova 1-0I blucerchiati superano la squadra di mister Andreoletti in una gara non brillante, ma determinante per la classifica. Decisivo il rigore trasformato da Brunori ... rainews.it Serie A: 11 partite Serie B: 2 partite Coppa Italia: 1 partiteSerie B 2025/2026, 25a giornata. Cronaca minuto per minuto di Sampdoria-Padova: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it 14-2-2026 serie B : Sampdoria - PADOVA. "noi siamo i PADOVANI" facebook #MatchDay #Sampdoria - #Padova 25° Giornata Serie B h 15:00 stadio Luigi Ferraris Powered by: Quadro Advertising Webcronaca: padovacalcio.it/match/sampdori… x.com