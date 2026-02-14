Samba brasiliano nel Gigante Trionfa Braathen via alle danze

Johann Braathen ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante di Milano Cortina 2026, spinto dalla forte voglia di rompere gli schemi e dalla neve che ha reso difficile la gara a Bormio. La sua vittoria è arrivata mentre la neve scendeva fitta e l’atmosfera si faceva ancora più intensa sulle piste italiane. In un momento in cui nessuno se lo aspettava, il campione norvegese ha dimostrato di saper affrontare le condizioni più difficili con determinazione.

Un brasiliano che vince l'oro nello slalom gigante dell'Olimpiade di Milano Cortina 2026. Un brasiliano che vince sotto la fitta nevicata di Bormio. Non è una fake new, è successo davvero. La prima medaglia del Brasile alle Olimpiadi porta la firma di Lucas Pinheiro Braathen. Nato nel 2000 in Norvegia da papà norvegese di Oslo e mamma sudamericana, si è trasferito a San Paolo a 3 anni quando i genitori si sono separati, poi è tornato di nuovo in Norvegia con papà senza perdere mai il legame con il Brasile, che ora rappresenta in Coppa del Mondo e dove torna ogni anno. I cambiamenti di lavoro del padre gli hanno fatto affrontare una ventina di traslochi in giro per il mondo, ha preso casa pure a Milano.