Sam Raimi torna sotto i riflettori: il regista ha annunciato un nuovo progetto che promette di rivoluzionare il genere horror. La sua decisione di rivelare dettagli sulla sua prossima pellicola nasce dalla volontà di sorprendere i fan e di introdurre tecniche innovative nelle sue scene più spaventose. La produzione partirà già nei prossimi mesi, con riprese previste in alcune location suggestive nel centro Italia.

Film L’isola «sperduta» di «Send Help» è una metafora del mondo del lavoro che condiziona il nostro quotidiano: è il capofila degli horror che vedremo nel 2026 al cinema Film L’isola «sperduta» di «Send Help» è una metafora del mondo del lavoro che condiziona il nostro quotidiano: è il capofila degli horror che vedremo nel 2026 al cinema L’anno 2026 segnerà inevitabilmente un punto di svolta per l’industria cinematografica, si tireranno le somme di alcune vecchie realtà, mentre altre verranno rimpiazzate dal nuovo. È il multiverso della follia, quello sbilenco teorizzato da Disney per conto della Marvel Studios, riciclando e adattando senza ottenere mai veri entusiasmi se non i risultati di un box-office ormai sempre più stanco. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sam Raimi dietro il sipario

Sam Raimi torna sul set e promette di manipolare il pubblico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sam Raimi dietro il sipario; Sam Raimi torna all'horror puro: tra ironia, libertà creativa e nuove sfide sul set; Nel reality horror di Sam Raimi; 3 horror di Sam Raimi da vedere dopo Send Help: uno è un cult intramontabile.

Send Help, Sam Raimi ha salvato il film dall’uscita in streaming: Doveva essere un’esperienza in salaSam Raimi ha rifiutato lo streaming per Send Help, lasciando Sony e portando il film in sala: una scelta che ha premiato al box office. cinefilos.it

Sam Raimi svela il suo più grande rimpianto Marvel (e come sta cercando di rimediare)Scopri qual è il più grande rimpianto di Sam Raimi nel MCU e come sta cercando di rimediare dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia. cinefilos.it

Bradley sta cercando di migliorare. SEND HELP, il nuovo film di Sam Raimi, è al cinema. Acquista il tuo biglietto: https://www.sendhelpmovie.it/. facebook