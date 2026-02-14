Salvini precetta lo sciopero del trasporto aereo del 16 febbraio e 7 marzo

Matteo Salvini ha deciso di precettare lo sciopero dei lavoratori del trasporto aereo previsto il 16 febbraio e il 7 marzo, perché teme disagi per i viaggiatori. La decisione arriva dopo che i sindacati avevano annunciato l’astensione dal lavoro, che avrebbe coinvolto aeroporti e compagnie aeree in tutta Italia. Per evitare caos, il ministro dei Trasporti ha disposto che i lavoratori devono tornare al lavoro anche se non raggiungono un accordo con le aziende. Lo sciopero è stato poi spostato al 26 febbraio, per permettere negoziati tra le parti.

Roma, 14 febbraio 2026 – Slitta al 26 febbraio lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo ( leggi qui ), dopo la precettazione decisa ieri, venerdì 13 febbraio, dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Sciopero del trasporto aereo il 16 febbraio e 7 marzo: Milano-Cortina tra le polemiche La precettazione. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, “preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare. Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Sciopero aerei: Salvini precetta la protesta del 16 febbraio e 7 marzo. “Evitiamolo durante le Olimpiadi” Matteo Salvini ha annunciato che lo sciopero dei lavoratori dell’aria previsto il 16 febbraio e il 7 marzo 2026 rischia di rovinare le Olimpiadi di Milano-Cortina. Sciopero del trasporto aereo il 16 febbraio e 7 marzo: Milano-Cortina tra le polemiche Le sigle sindacali hanno deciso di confermare gli scioperi nel settore aereo il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l’appello del Garante per gli scioperi a spostare le date. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Salvini precetta, i sindacati rinviano lo sciopero degli aerei al 26 febbraio; Scioperi nel trasporto aereo, il ministro Salvini precetta e i sindacati spostano l’agitazione: stop il 26 febbraio per Ita Airways e EasyJet; Salvini precetta lo sciopero aereo del 16 febbraio e 7 marzo; I sindacati rinviano lo sciopero aereo durante i Giochi. Precettazione, scontro Salvini-Landini. Sciopero del trasporto aereo, Salvini precetta: No durante le OlimpiadiMatteo Salvini interviene con la precettazione per bloccare gli scioperi nel trasporto aereo durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco la nota ufficiale del ministro. notizie.it Salvini precetta, i sindacati rinviano lo sciopero degli aerei al 26 febbraioI sindacati confermano lo sciopero, Matteo Salvini ricorre alla precettazione per fermare lo stop nel settore aereo durante le Olimpiadi Milano Cortina con l'immediata replica di Maurizio Landini: ... ansa.it Il segretario Cgil commenta la nuova precettazione del ministro Salvini: “Il diritto è sotto attacco. Favorisca delle soluzioni attraverso la contrattazione” facebook Olimpiadi, Salvini precetta: "Niente scioperi del trasporto aereo durante i Giochi" x.com