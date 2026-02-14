Matteo Salvini si trova sotto pressione per le elezioni suppletive, dopo aver trascorso un’ora e mezza in riunione a Via Bellerio. La riunione serve a trovare una soluzione per evitare che il partito perda un seggio importante. Nel frattempo, Vannacci si dedica ai propri acquisti, senza coinvolgimento diretto nella tensione politica.

Al federale il segretario cerca di dribblare le tensioni ("alle politiche arriveremo al 2027"). Ma intanto il generale continua a soffiargli iscritti suo territori. Da Futuro nazionale: "L'1 marzo apriremo sito e social del partito" Altro che Vannacci. Un’ora e mezzo di federale della Lega, in Via Bellerio, convocato da Salvini col solo scopo di togliere dall’imbarazzo il suo vicesegretario e presidente del Veneto Alberto Stefani. Lunedì scadono i termini per la presentazione delle liste alle suppletive, per scegliere chi correrà per subentrare allo stesso Stefani alla Camera e a Massimo Bitonci al Senato, entrato anch’egli nella giunta veneta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Salvini con la grana suppletive. Mentre Vannacci fa acquisti

La decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega arriva senza sorprese.

Vannacci lascia la Lega e il caso si riaccende nel centrodestra.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

SALVINI VS VANNACCI - E' FINITA! (CLIP 1)

Argomenti discussi: Grana Vannacci per il centrodestra, con l’addio alla Lega e il lancio del suo partito il generale scombina la strategia elettorale della coalizione; Perché la grana europea sulla competitività è un test sui tabù di Meloni & Co.; L’irruzione di Vannacci e la vittoria dei governatori: così il Generale può consegnare Palazzo Chigi alla sinistra; Agli ordini, Generale Vannacci. Due leghisti abbandonano Salvini.

Tutte le grane di Salvini nella Lega post-VannacciNei giorni successivi allo strappo con Vannacci, il leader della Lega Salvini ricompone i pezzi. Obiettivo contenere la dispersione di voti ... policymakermag.it

L’«anomalia» Vannacci inguaia SalviniVannacci ha usato la Lega come un taxi. E il Carroccio voleva usare lui come un TomTom per muoversi nel destra-centro. Ora però Salvini non sa che pesci pigliare. lettera43.it

Il vicesegretario della Lega aveva depositato solo la scorsa settimana il simbolo di quello che si ipotizza essere il suo nuovo partito. Futuro Nazionale è il nome di questa nuova forza politica che potrebbe creare più di qualche grana a Matteo Salvini #Roberto facebook

"IL GRAN TEATRINO"...DELL'ASSURDO!! (Fischi X Fiaschi!) Gruber: "Salvini lei vuole tornare a fare il ministro dell'interno". Salvini: "No sto bene dove sto a occuparmi di case..". Gruber: "Salvini, lei deve occuparsi deii treniiiii". Otto&Mezzo. Alle 20 un lamp x.com