Salvini batte la Cgil | sciopero aereo rinviato

Matteo Salvini ha deciso di precettare i lavoratori del settore aereo, impedendo lo sciopero previsto tra lunedì e il 7 marzo. La causa è il timore che l’astensione possa danneggiare le Olimpiadi di Milano-Cortina, che attraggono oltre due miliardi di spettatori nel mondo. I dipendenti avevano annunciato la protesta per esprimere discontento sulle condizioni di lavoro e le retribuzioni.

I lavoratori volevano fermarsi lunedì e il 7 marzo. Il ministro ha allora deciso di precettare: «Non si possono minare le Olimpiadi, con 2 miliardi di persone che le seguono». Polemica con Maurizio Landini. In serata retromarcia dei sindacati: astensione dal lavoro il 26. Landini contro Salvini. L'iniziale no alla revoca degli scioperi proclamati il 16 febbraio e il 7 marzo nel trasporto aereo ha aperto il ring al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. E giù cazzotti. Con l'incontro che si è chiuso con il dietrofront del leader della Cgil e la decisione dei sindacati di spostare lo sciopero al 26 febbraio.