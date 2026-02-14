Salto con gli sci | Eirin Maria Kvandal lancia segnali in allenamento alle Olimpiadi contro Nika Prevc Buona Sieff

Eirin Maria Kvandal ha mostrato una forte competitività durante gli allenamenti a Predazzo, lanciando segnali chiari alla rivale Nika Prevc in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La norvegese ha raggiunto una distanza significativa, dimostrando di essere in buona forma e pronta a giocarsi le sue carte nel percorso verso i giochi.

In archivio la seconda sessione di salti di allenamento in quel di Predazzo per ciò che concerne la gara dal trampolino grande delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in campo femminile. Ci sarà il tentativo, fondamentalmente, da parte di Eirin Maria Kvandal di sfidare forse in modo più serio di quanto le previsioni dicano Nika Prevc. Considerato quanto la norvegese si sia vista in buona condizione nelle ultime settimane, anche in relazione alla slovena, c’è da tenere d’occhio i risultati giunti da questa mattina. I primi due salti sono di Kvandal, il primo con 130 metri e 69 punti e il secondo con 132 e 63. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo quasi un anno di attesa, Eirin Maria Kvandal torna a vincere nel salto con gli sci.

Oggi si apre ufficialmente la gara di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

