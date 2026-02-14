Il sabotaggio di alcuni treni ha causato disagi nelle stazioni italiane, con ritardi fino a 140 minuti a Milano. Questa mattina, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha definito gli atti come

Sulla questione è intervenuto questa mattina il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il quale ha parlato di "odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia“ I nuovi presunti sabotaggi alla rete ferroviaria italiana stanno provocando forti disagi ai viaggiatori presenti nel Paese. Alla Stazione di Milano Centrale la situazione legata ai treni è caotica: nel primo pomeriggio un convoglio che doveva arrivare da Roma Termini alle 13.35 ha al momento un ritardo di 140 minuti, quello da Salerno previsto alle 13.50 ha 130 minuti, l’Italo che doveva arrivare da Roma Termini è stato soppresso così come quello che doveva arrivare da Torino Porta Nuova alle 14:50. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sabotaggio treni, è caos nelle stazioni italiane: a Milano fino 140 minuti di ritardo

Nella mattinata di giovedì 8 gennaio, alcuni guasti lungo le linee ferroviarie hanno causato disagi, con treni in ritardo fino a 60 minuti e alcune cancellazioni o modifiche agli orari.

