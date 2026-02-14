Sabotaggio sulla linea ferroviaria tra Roma Tiburtina e Settebagni traffico ferroviario in tilt

Un atto di sabotaggio ha causato il blocco dei treni tra Roma Tiburtina e Settebagni, lasciando i passeggeri in difficoltà. Le Ferrovie Italiane hanno comunicato che, da questa mattina, i treni non circolano nel tratto interessato, provocando ritardi e disagi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia per le indagini e per capire chi ha messo in atto il gesto. La circolazione sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze si è fermata, e i treni sono stati costretti a fermarsi.

Ritardi fino a 90 minuti per AV e Regionali. A via di Villa Spada manomesso un pozzetto e bruciati alcuni cavi di linea. Disagi anche a via di Salone Circolazione ferroviaria in tilt sulle linee di Alta Velocità tra Roma e Firenze. Secondo quanto riferito da Ferrovie Italiane, con ultimo aggiornamento alle ore 11 di sabato 14 febbraio, sono in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria nel tratto tra Roma Tiburtina e Settebagni, con i treni che non fermano a Tiburtina. I rallentamenti, che arrivano fino a 90 minuti di ritardo, interessano i treni AV e Regionali, instradati sulla linea convenzionale, e per questo registrare un maggior tempo di percorrenza.🔗 Leggi su Romatoday.it Nuovo sabotaggio ferroviario, cavi incendiati sulla linea per Milano-Cortina Questa mattina, sulla linea ferroviaria che collega Milano a Cortina, alcuni cavi sono stati incendiati. Sabotaggio ferroviario tra Pesaro e Rimini: Alta Velocità in tilt, ritardi e cancellazioni anche in Puglia. Un incendio doloso ha danneggiato una cabina di manovra vicino a Pesaro, provocando gravi problemi sulla linea ferroviaria Adriatica. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Antagonisti, la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria. I casi da Roma a Milano; Tentato sabotaggio sulla linea ferroviaria che collega la Lombardia alla Valtellina; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Sabotaggio della linea Milano-Tirano: indaga sezione antiterrorismo della procura. Treni, nuovi atti di sabotaggio, disagi sulla linea Av Roma-Napoli e sulla Roma-FirenzeDopo i sabotaggi dei treni dei giorni scorsi, a ridosso dell'inizio delle Olimpiadi Milano- Cortina, che sono stati rivendicati dall'area anarchica, si sono registrati stamattina, 14 febbraio, quelli ... tg.la7.it Sabotaggio sulla linea AV: ritardi fino a 90 minutiAtti dolosi sulle linee AV causano ritardi fino a 90 minuti tra Roma, Napoli e Firenze. Indagini in corso su tre episodi. cronachedellacampania.it ISERNIA. Il treno da Roma Tiburtina diretto in Molise soppresso senza preavviso: disagi senza fine per i viaggiatori Guarda il servizio #treni #molise #roma facebook Roma vista dallo spazio. A pochi giorni dal lancio dalla Vandenberg Space Force Base, in California, il terzo satellite di seconda generazione della costellazione #COSMOSkyMed ha completato con successo le prime fasi operative e ha iniziato a osser x.com