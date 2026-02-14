Sabotaggio sulla Lecco-Tirano | dopo l' attacco alle Olimpiadi scatta il piano sicurezza

Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano, causando un danno ai binari e interrompendo i collegamenti tra le due città. Questa azione si aggiunge a un precedente attacco alla stessa tratta, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture. Le autorità hanno immediatamente avviato un piano di sorveglianza rafforzata per prevenire ulteriori sabotaggi e proteggere i treni e i pendolari.

Il prefetto Ponta convoca il comitato per l'ordine pubblico: pattugliamenti potenziati e monitoraggio costante delle infrastrutture ferroviarie L'attacco alla linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano scoperto nella notte tra il 10 e l'11 febbraio assume dimensioni sempre più vaste. Due procure indagano, gli inquirenti seguono la pista anarchica e il governo alza il livello di allerta su tutto il territorio nazionale. La risposta delle istituzioni locali è arrivata ieri, venerdì 13 febbraio, con la convocazione straordinaria del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paolo Ponta, che ha deciso misure straordinarie di prevenzione e controllo.