Sabotaggio sulla Lecco-Tirano | dopo l' attacco alle Olimpiadi scatta il piano sicurezza

Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio, la linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano è stata danneggiata intenzionalmente, probabilmente per impedire il regolare passaggio dei treni. I responsabili hanno tagliato i cavi e danneggiato i binari, causando disagi ai pendolari e alle comunità locali. Dopo il precedente episodio alle Olimpiadi, le autorità hanno avviato un piano di sicurezza più rigoroso per proteggere la tratta. La scoperta del sabotaggio ha immediatamente fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine.

Il prefetto Ponta convoca il comitato per l'ordine pubblico: pattugliamenti potenziati e monitoraggio costante delle infrastrutture ferroviarie L'attacco alla linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano scoperto nella notte tra il 10 e l'11 febbraio assume dimensioni sempre più vaste. Due procure indagano, gli inquirenti seguono la pista anarchica e il governo alza il livello di allerta su tutto il territorio nazionale. La risposta delle istituzioni locali è arrivata ieri, venerdì 13 febbraio, con la convocazione straordinaria del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paolo Ponta, che ha deciso misure straordinarie di prevenzione e controllo.