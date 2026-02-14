A Milano, i passeggeri si lamentano dei ritardi causati dai recenti sabotaggi sulla linea dell’alta velocità. La stazione si riempie di persone frustrate, alcune con valigie in mano e orologi che segnano ore in più di attesa. La situazione si aggrava, con ritardi che arrivano fino a due ore e mezza, lasciando i viaggiatori in uno stato di disagio evidente.

Sconforto, un pizzico di rabbia e necessità di rimediare. I viaggiatori in attesa alla Stazione Centrale di Milano devono affrontare i ritardi, che arrivano anche a 150 minuti, dopo i nuovi sabotaggi alla linea dell’alta velocità. Chi doveva partire alle 12 per Napoli, salirà sul treno forse alle 18, 50 minuti di attesa per raggiungere Torino, un ritardo di 65 minuti per arrivare da Bologna a Milano. Nicolò, studente diretto a Losanna – come riporta l’Ansa – doveva arrivare a Losanna per trascorrere un periodo in Erasmus, e racconta di star vivendo n vero incubo. Il primo treno del suo lungo viaggio, con tratta regionale da Arezzo a Firenze, ha subìto un ritardo di 45 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sabotaggi o non sabotaggi si danneggiano solo le persone così”, le testimonianze dei passeggeri in stazione a Milano

Questa mattina a Bologna sono stati trovati cavi tranciati sulla linea ad alta velocità, un gesto che sembra mirato a sabotare i lavori.

La polizia indaga sui sabotaggi alla stazione di Bologna.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Antagonisti, la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria. I casi da Roma a Milano; Sabotaggio ai treni, la rivendicazione degli anarchici: Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce.

Nuovi sabotaggi sull’alta velocità, oltre due ore di ritardi e cancellazioni. Salvini: Staneremo i delinquenti. Caos in Molise per un cavo tranciatoNuovi sabotaggi sulle linee dell’ alta velocità tra Napoli, Roma e Firenze e, nelle stesse ore, una giornata da incubo per i pendolari del Molise a causa del trancio di un cavo della fibra ottica. È s ... ilfattoquotidiano.it

Treni, due nuovi sabotaggi, caos Alta Velocità/ Roma-Firenze e Roma-Napoli: ritardi fino a 90 minutiDue nuove sabotaggi per i treni, con conseguenti ritardi fino a 90 minuti: interessate le tratte Roma-Firenze e Roma-Napoli, i dettagli ... ilsussidiario.net

Medaglie sì, violenza no. Mentre gli azzurri brillano alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, bombe sui binari e sassaiole tornano a colpire il Paese. Sabotaggi anarchici che danneggiano le ferrovie e scontri in città non sono un “dibattito”, sono criminalità facebook

Quello che sta accadendo alla linea ferroviaria ad alta velocità è un sabotaggio deliberato. Un atto vile, irresponsabile e pericoloso, compiuto sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori. Colpire infrastrutture strategiche per “opporsi alle Olimpiadi” significa mettere x.com