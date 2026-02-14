Sabato 14 Febbraio Live Rai Sport | Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Il 14 febbraio, Rai Sport trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, a causa dell’apertura ufficiale dell’evento. La programmazione include le competizioni più attese, con le immagini delle discipline più spettacolari e i commenti degli esperti. Gli appassionati possono seguire le performance degli atleti italiani e le emozioni delle competizioni più coinvolgenti. La giornata si svolge su Rai 2 e Rai Sport, con approfondimenti serali e interviste ai protagonisti.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Sabato 14 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e.