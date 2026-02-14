SValentino celebrato dal 58% in Italia

In Italia, il 58% delle persone festeggia San Valentino, portando a un giro d’affari di oltre 350 milioni di euro. La causa di questa grande partecipazione sono le tradizioni che incoraggiano a mostrare amore e affetto nella giornata dedicata ai partner. Molti acquistano regali, fiori e cioccolatini, contribuendo così a un mercato che si attesta su cifre significative.

11.5 Il 58% degli italiani celebra San Valentino per un giro d'affari stimato attorno a oltre 350 milioni di euro. Tra i regali vincono i classici: dolci, profumi, fiori, cene romantiche. Tra i doni più impegnativi gioielli e viaggi. Emerge da un sondaggio ConfesercentiIpsos per la festa degli innamorati. Il 38% degli intervistati va a cena o a pranzo con il partner. Il 32% ha comprato un regalo. Mentre il 25% ignora completamente la ricorrenza e non ha nulla in programma di speciale.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Oggi si celebra San Valentino, il santo considerato il patrono degli innamorati.

San Valentino, conosciuto come il Santo dell'Amore, è una figura legata alla celebrazione dell'affetto e delle relazioni sentimentali.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

English Addict Episode 407 LIVE STREAM / SUNDAY 8th February 2026 / Listen, Chat & Learn English

Argomenti discussi: San Valentino, Bari celebra l’amore: da largo Albicocca al cinema passando in Pinacoteca. Cosa fare; San Valentino: storia e curiosità; San Valentino: ma perché si festeggia? E da quando?; Musile di Piave celebra San Valentino con tre giorni di festa, tradizione e musica.

San Valentino è venerato come protettore degli innamorati per una serie di motivi storici e leggendari che intrecciano la sua vita con temi di amore e unione. Valentino, vescovo di Terni nel III secolo d.C., è noto per aver celebrato matrimoni in tempi in cui tali u facebook