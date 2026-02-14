Rutte | ‘nessuno in Europa vuole sostituire l’atomica Usa’

Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha affermato che in Europa nessun governo cerca di sostituire il sistema di deterrenza nucleare degli Stati Uniti. Rutte ha spiegato che, nonostante le tensioni internazionali, i Paesi europei non intendono sviluppare armi atomiche proprie o mettere in discussione l’alleanza con Washington. La sua dichiarazione arriva mentre si discute molto di come l’Europa possa rafforzare le proprie difese senza compromettere gli accordi con gli Stati Uniti.

L’Europa si sveglia di nuovo con una sorpresa sgradita.

Durante un intervento al Parlamento europeo, Rutte ha sottolineato l'importanza degli Stati Uniti per la NATO, evidenziando che senza l'apporto americano l'Alleanza non potrebbe sostenersi.

