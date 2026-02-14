Runjaic su Zaniolo | Serve pazienza su Solet analizzeremo gli errori
Runjaic ha detto che ci vuole pazienza con Zaniolo, perché sta vivendo un momento difficile. La sua frase deriva dalle recenti prestazioni del giocatore, che hanno suscitato qualche preoccupazione tra i tifosi. Intanto, il tecnico ha anche parlato di Solet, annunciando che analizzeranno gli errori fatti in allenamento e nelle partite passate. Durante la conferenza, il mister ha spiegato le strategie che adotteranno contro l’Udinese, concentrandosi sulla fase difensiva.
La conferenza stampa che precede Udinese-Sassuolo, match della 25ª giornata di Serie A, offre una lettura chiara sull’approccio tattico del tecnico friulano e sulle principali tematiche da affrontare in vista della sfida. Le riflessioni espresse mettono in evidenza la valutazione dell’avversario, le metriche da curare e la necessità di tradurre le parole in una prestazione concreta e determinata. Runjaic ha sottolineato che il Sassuolo è una squadra riconoscibile per una struttura chiara e per interpreti offensivi capaci di impattare l’una contro uno. Nei momenti di costruzione hanno ali brillanti che danno spazio alle iniziative personali, mentre in transizione mostrano energia e rapidità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
