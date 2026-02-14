Rugani nuovo stop alla Fiorentina | l’ex Juve ancora fuori dai convocati Vanoli decide di escluderlo
Daniele Rugani non è stato convocato dalla Fiorentina perché Vanoli ha deciso di escluderlo, provocando reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. L'ex difensore della Juventus, infatti, continua a rimanere fuori dalla rosa ufficiale, nonostante le speranze di tornare a giocare. La decisione del tecnico toscano ha alimentato discussioni sulla sua posizione e sul motivo di questa scelta, che sembra ancora più netta considerando la sua presenza in rosa. Rugani, in questo momento, si trova ai margini della squadra e non riceve spazio in campo.
Rugani Fiorentina, l’ex difensore della Juve ancora fermo ai box: Vanoli lo esclude dai convocati! La decisione
Daniele Rugani, ex difensore della Juventus, non figura tra i convocati della Fiorentina per la partita contro il Como, perché ancora alle prese con problemi fisici.
