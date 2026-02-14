Rubio pacificatore | Usa ed Europa destinati a stare insieme

Marco Rubio ha definito gli Stati Uniti e l’Europa come destinati a collaborare, cercando di calmare le tensioni cresciute negli ultimi tempi. Il segretario di Stato americano ha sottolineato che gli alleati devono lavorare insieme, anche di fronte alle divergenze. Durante un intervento pubblico, Rubio ha ricordato come sia fondamentale rafforzare i legami tra le due sponde dell’Atlantico, anche in presenza di disaccordi recenti.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è intervenuto alla seconda giornata della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Il segretario di Stato americano Marco Rubio come "uomo di pace" tra Usa e Ue, dopo i frequenti e ripetuti scontri degli ultimi mesi. Rubio è intervenuto alla seconda giornata della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco tenendo un discorso su "Gli Stati Uniti nel mondo", seguito da un colloquio con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sul ruolo globale della Cina. Gli Stati Uniti "non hanno alcun interesse a essere i custodi cortesi e ordinati del declino gestito dell'Occidente" e puntano invece a "rivitalizzare una vecchia amicizia", ha rassicurato Rubio. A Milano, nel giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi, Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, e Rubio.