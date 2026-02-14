rubati dimenticati e restituiti un tempo tutto iniziava e finiva dai libri

L’anno scorso, a causa di un calo nelle vendite, sono stati venduti tre milioni di libri in meno rispetto all’anno precedente, e questa notizia ha fatto il giro dei giornali. Molti lettori hanno notato che i libri rubati, dimenticati o restituiti rappresentano ancora oggi un problema diffuso. In alcuni casi, i libri vengono sottratti dagli scaffali dei negozi o abbandonati nei treni, lasciando spazio a un mercato informale che rende difficile controllare la situazione.

Immagino che tutti voi che mi state leggendo abbiate appreso dai giornali la notizia che l'anno scorso sono stati venduti tre milioni di libri in meno dell'anno precedente. Una notizia poco rassicurante, da cui risulta che i libri di carta sono sempre meno centrali nell'arruffata società in cui viviamo. A molti sarà però sfuggita un'altra e differente notizia, e cioè che l'anno scorso nelle librerie sono stati rubati libri per un importo di 722 milioni di euro, contro i 687 dell'anno precedente. E dunque una quarantina di milioni in più. Segno che i libri sono ancora cercati, desiderati, voluti, o che invece vengono rubati solo per il gusto di rubarli? A metà degli anni Sessanta ho vissuto un paio d'anni a Parigi, dove frequentavo incessantemente il Quartiere latino, ossia la patria in Europa del libro di carta.

I gioielli sottratti in diverse abitazioni del condominio di via Giovani, nel quartiere Regina Pacis a Matelica, sono stati restituiti ai proprietari legittimi.

