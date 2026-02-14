Rubano in casa di una 91enne vedova arrestati due topi d' appartamento dopo un inseguimento

Due ladri stranieri sono stati arrestati dopo aver rubato circa 350 euro dall’appartamento di una donna di 91 anni a causa di un inseguimento dei carabinieri. I malviventi si erano introdotti in casa nel pomeriggio, approfittando della presenza sola della vedova. La polizia è intervenuta dopo che alcuni vicini hanno segnalato un’auto sospetta in zona, dando così inizio alla caccia. I due sono stati fermati poco più tardi, mentre tentavano di allontanarsi dalla scena del crimine.

Il colpo in un condominio di Grottaferrata. L'intervento dei carabinieri ha permesso di cogliere i due stranieri in flagranza Si erano introdotti in un appartamento in pieno giorno, riuscendo a portare via circa 350 euro. L'intervento dei carabinieri ha rovinato la “festa” a due ladri, entrambi stranieri, finiti in manette. Il colpo era stato messo a segno in piazza Guglielmo Marconi, in un condominio di Grottaferrata. Nel mirino dei due ladri, un georgiano di 46 anni e un ucraino di 38, la casa abitata da una vedova di 91 anni. L'allarme lanciato al 112, però, ha permesso l'intervento del carabinieri e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Frascati.🔗 Leggi su Romatoday.it

A Giugliano, nel centro cittadino, si segnala un ulteriore episodio di furto in appartamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Aniello Palumbo.

