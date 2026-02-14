Rubano in casa di una 91enne vedova arrestati due topi d' appartamento dopo un inseguimento
Due ladri stranieri sono stati arrestati dopo aver rubato circa 350 euro dall’appartamento di una donna di 91 anni a causa di un inseguimento dei carabinieri. I malviventi si erano introdotti in casa nel pomeriggio, approfittando della presenza sola della vedova. La polizia è intervenuta dopo che alcuni vicini hanno segnalato un’auto sospetta in zona, dando così inizio alla caccia. I due sono stati fermati poco più tardi, mentre tentavano di allontanarsi dalla scena del crimine.
Il colpo in un condominio di Grottaferrata. L'intervento dei carabinieri ha permesso di cogliere i due stranieri in flagranza Si erano introdotti in un appartamento in pieno giorno, riuscendo a portare via circa 350 euro. L'intervento dei carabinieri ha rovinato la “festa” a due ladri, entrambi stranieri, finiti in manette. Il colpo era stato messo a segno in piazza Guglielmo Marconi, in un condominio di Grottaferrata. Nel mirino dei due ladri, un georgiano di 46 anni e un ucraino di 38, la casa abitata da una vedova di 91 anni. L'allarme lanciato al 112, però, ha permesso l'intervento del carabinieri e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Frascati.🔗 Leggi su Romatoday.it
Topi d'appartamento svaligiano una casa, ma vengono 'fregati' dallo zaino pesante: arrestati in tre
Giugliano, addormentano le vittime e rubano in casa: è ancora allarme topi d’appartamento in centro
A Giugliano, nel centro cittadino, si segnala un ulteriore episodio di furto in appartamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Aniello Palumbo.
Argomenti discussi: Rubano in casa di un’anziana a San Benedetto: identificati i due ladri di 24 e 19 anni; Rubano a casa di un avvocato e rivendono il bottino: sigilli al compro oro; Le rubano i documenti, dorme per strada a Verona da sei mesi: Ho bisogno di un telefono e di una casa dove stare; Rubano prodotti da Risparmio casa e scappano spruzzando spray urticante.
Rubano cosmetici, prodotti alimentari e per la casa dagli scaffali dei supermercati: arrestati dalla PoliziaUn uomo e due donne intercettati in via Romana. Refurtiva per un migliaio di euro. Disposto anche il foglio di via ... corrierediarezzo.it
Cisterna, rubano in casa e prelevano soldi dal conto bancario della vittima: tre denunciatiFurto in abitazione, utilizzo indebito di strumenti di pagamento e riciclaggio: tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Cisterna di Latina al termine di un’attività investigativa c ... radioluna.it
Cisterna, rubano in casa e prelevano soldi dal conto bancario della vittima: tre denunciati facebook