Nel round 28 dell’EuroLeague, le sconfitte di Virtus Bologna e Olimpia Milano hanno peggiorato la loro posizione in classifica. La Virtus ha perso contro il Bayern Monaco, mentre l’Olimpia ha ceduto al CSKA Mosca, entrambe partite decisive per il cammino europeo delle due squadre italiane.

Il Round 28 dell’EuroLeague ha certificato due sconfitte pesanti per le squadre italiane, Virtus Bologna e Olimpia Milano, incidendo sul momento della stagione in prospettiva post-season. I dati ufficiali riassunti qui sotto delineano l’andamento recente, con un focus sui risultati, sulla classifica aggiornata e sul calendario del turno successivo, senza aggiunte interpretative. La classifica euroleague è aggiornata e riportata in base alle classifiche ufficiali, con la fonte Sofascore a supporto della lettura generale dei rapporti di turno. Alle 20.30, all’Allianz Cloud, si accende una sfida di EuroLeague tra Olimpia Milano e Dubai, Round #28 della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Round 28 di EuroLeague: risultati, classifica e anticipi del prossimo turno

Focus trattati: Euroleague, Round 28 | Il pre partita di coach Dusko Ivanovic e Alen Smailagic; EuroLeague Round 28, le gare di oggi; Euroleague, Round 28 | Anadolu Efes Istanbul vs Virtus Bologna: 91-60; Eurolega, round 28 LIVE! Ok Olympiacos e Valencia, Monaco ko contro il Maccabi dopo un overtime. Domani c'è Milano-Dubai.

