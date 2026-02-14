Rotatoria sulla Sp54 a Caorle | progetto approvato lavori entro l' estate

La Città metropolitana di Venezia ha dato il via libera al progetto per una rotatoria sulla Sp 54 a Caorle, a causa delle molteplici auto che si fermano spesso in quell'incrocio. La nuova rotatoria, che sarà realizzata all’intersezione con via Sansonessa, mira a ridurre i problemi di traffico e aumentare la sicurezza degli automobilisti. I lavori inizieranno entro questa estate e dureranno pochi mesi, portando un cambiamento concreto in quell’area.

La nuova viabilità ridurrà i rischi e semplificherà l'accesso al polo nautico. Stanziati 600mila euro a metà tra la Città metropolitana e il Comune La Città metropolitana di Venezia ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria lungo la Sp 54, all’intersezione con via Sansonessa, nel comune di Caorle. L'attuale incrocio sarà trasformato in una rotonda che, tra gli altri vantaggi, permetterà un più facile ingresso al polo nautico, riducendo le difficoltà di immissione per chi proviene da via Sansonessa; inoltre, migliorerà la sicurezza per i ciclisti. Il decreto, firmato dal sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, prevede un investimento di un totale di 600mila euro, finanziati per metà dalla Città metropolitana e per metà dal Comune di Caorle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Una ciclabile nel sottovia Quintino Sella: approvato progetto esecutivo, lavori entro fine 2026 È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del sottovia Quintino Sella, che prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile. Piazza Pascoli, avanti tutta. Via libera al progetto di fattibilità. Campani: "Lavori entro l’estate" Piazza Pascoli avanza: il progetto di fattibilità è stato approvato e i lavori partiranno entro l’estate. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Travolto in bicicletta sulla rotatoria. Grave a Torrette un pensionatoUn ciclista di 78 anni è stato centrato da un’auto mentre attraversava la rotatoria che si trova in via Del Sole, a nord di Porto Recanati. Ma subito dopo l’urto il 78enne, originario di Potenza ... ilrestodelcarlino.it #Eraclea – Incidente sulla SP54. Strada chiusa al traffico in località Stretti. Tre feriti La Strada Provinciale 54, che collega la rotonda di Stretti di Eraclea alla rotonda di Ponte Capitello in direzione Caorle, è stata temporaneamente chiusa al traffico a seguito di facebook