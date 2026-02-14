Ronja Savolainen e Anna Kjellbin | due cuori e un disco da hockey Il loro San Valentino è alle Olimpiadi

Ronja Savolainen e Anna Kjellbin si sono incontrate sulle piste di ghiaccio, dove il loro amore si esprime con il pattinaggio e la passione per l'hockey. La loro storia si è fatta ancora più intensa durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, dove hanno condiviso momenti di competitività e complicità. Quel giorno di San Valentino, hanno dimostrato che il cuore può battere forte anche tra i colpi di bastone e le pedalate sul ghiaccio.

Milano, 14 febbraio 2026 – San Valentino: cuori uniti e lame incrociate. Nel giorno della Festa degli Innamorati – che, incidentalmente (oppure no.) – è anche il giorno in cui si viene a sapere che i preservativi distribuiti gratuitamente agli atleti sono terminati – viene alla ribalta la storia della finlandese Ronja Savolainen e della svedese Anna Kjellbin, compagne nella vita e rivali, due volte, sul ghiaccio. Entrambe alloggiano con le loro nazionali al Villaggio Olimpico di Milano e sono ancora in gara nel torneo a cinque cerchi. Kjellbin è già tranquilla, avendo la sua Nazionale superato la Cechia e raggiunto la semifinale contro gli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sophia Kirkby, la slittinista americana, ha fatto il pieno di messaggi dopo il suo appello per trovare qualcuno con cui passare San Valentino durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

