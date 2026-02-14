Romana Treossi e Alberto Gurioli hanno festeggiato cinquant’anni di matrimonio, un percorso iniziato dopo aver condiviso uno sguardo in strada e pochi mesi prima aver deciso di sposarsi. La loro storia, che ha attraversato decenni di vita insieme, si è arricchita di un nuovo capitolo con la nascita di bisnonni, un dettaglio che rende ancora più speciale questa tappa.

Forlì, 14 febbraio 2026 – L’amorevole incrocio di sguardi non mente. Brillano come il primo giorno gli occhi di Romana Treossi e Alberto Gurioli (69 anni lei e 76 lui), coppia castrocarese che oggi celebra lo splendido traguardo delle nozze d’oro. Scelsero di comune accordo di sposarsi il 14 febbraio, giorno degli innamorati, e mezzo secolo più tardi, la festa di San Valentino li trova con le dita ancora intrecciate. Oggi la capigliatura è meno folta di allora, qualche increspatura qua e là va a segnare il viso, ma l’affetto e la cordialità sono quelli che hanno accompagnato tutto il viaggio. Iniziato pochi mesi prima dello scambio delle fedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romana e Alberto, mezzo secolo per mano: uno sguardo in strada e pochi mesi dopo le nozze. “Oggi siamo bisnonni"

