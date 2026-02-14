Roma Soulé in dubbio contro il Napoli | le ultime

Santiago Soulé rischia di saltare la partita contro il Napoli a causa di un problema muscolare, che si è manifestato durante l’allenamento di ieri. La società giallorossa monitora attentamente le sue condizioni, temendo uno stop che potrebbe influenzare la formazione titolare. La squadra si prepara per la sfida di domenica al Maradona, dove l’argentino avrebbe potuto dare un contributo importante in attacco.

La Roma si avvicina alla trasferta del Maradona con quasi tutta la rosa a disposizione, ma un nodo resta da sciogliere. Le condizioni di Matias Soulé tengono in apprensione lo staff di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro il Napoli. L’argentino non era al meglio già nell’ultima uscita contro il Cagliari e continua a fare i conti con una pubalgia che lo limita da diversi giorni. Un fastidio che non gli consente di esprimersi al massimo e che potrebbe incidere sulle scelte di formazione per il big match. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la rifinitura sarà decisiva per capire se Soulé potrà partire titolare oppure se lo staff tecnico preferirà gestirlo per evitare ricadute. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Gian Piero Gasperini si trova a decidere tra Pellegrini e Soulé per la trasferta di Napoli-Roma, mentre Malen e Dybala sono già certi di partire titolari.

