Il consigliere di Forza Italia Mussolini ha annunciato che presto presenterà una mozione al Comune di Roma per opporsi alle nuove restrizioni sulle auto ecologiche. La decisione nasce dalla preoccupazione per le limitazioni che, secondo lui, danneggiano i cittadini senza migliorare l’ambiente. Mussolini ha specificato che la mozione mira a chiedere una revisione delle misure adottate dalla giunta comunale.

A breve, il gruppo di Forza Italia presenterà una mozione durante il Consiglio comunale di Roma, con l’obiettivo di “fermare le folli misure della giunta contro auto ecologiche e cittadini”. I provvedimenti elaborati dall’assessore alla mobilità di Roma, Patanè, e dal sindaco Gualtieri, “ammettono”, seppur in modo implicito e senza volerlo, di considerare le politiche green come un mezzo per fare cassa sulla pelle dei romani. Queste misure devono essere assolutamente ripensate o addirittura fermate prima che vengano discusse e approvate in Giunta a fine febbraio. A dichiararlo è stata Rachele Mussolini, capogruppo capitolina di Forza Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Mussolini (FI), presto mozione contro folli misure su auto ecologiche e cittadini

Roma, il Comitato dell’ex Borghetto degli Artigiani ha presentato un’interrogazione per chiedere alle autorità di intervenire.

Rachele Mussolini di Forza Italia ha richiesto un intervento del sindaco Gualtieri sulla situazione della scuola Alberto Sordi in via Taggia, nel Municipio Roma XIV.

