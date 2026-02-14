Roma | FI Municipio VII grave raid a sottopasso del Quadraro responsabili paghino

A Roma, nel Municipio VII, un atto vandalico ha causato gravi danni al sottopasso del Quadraro, avvenuto poche ore dopo l'apertura. I responsabili devono assumersi le proprie responsabilità e rispondere delle loro azioni. La scena si è svolta di notte, lasciando scritte e danneggiamenti evidenti sulle pareti.

“Apprendiamo con sconcerto la notizia del raid vandalico che ha colpito il sottopasso del Quadraro, danneggiato a meno di 24 ore dalla sua inaugurazione. Questo importante collegamento tra i Municipi V e VII, che per anni ha versato in uno stato di incuria e degrado, merita una protezione adeguata. Ci auguriamo che le forze dell’ordine e gli inquirenti riescano a identificare rapidamente i responsabili di questo atto vandalico e che a queste persone venga imposto di riparare i danni causati all’opera pubblica”, ha dichiarato Giovanni Cedrone, segretario di Forza Italia del Municipio Roma VII. Richiesta di Maggiore Sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il sottopasso del Quadraro è stato danneggiato poco dopo la sua riapertura, a causa di atti di vandalismo.

