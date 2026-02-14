Ferraro, rappresentante del Comitato di Quartiere, denuncia che il sottopasso del Quadraro è stato vandalizzato appena 24 ore dopo l’inaugurazione, nonostante il lavoro di due anni per realizzarlo. Un gesto che ha sorpreso molti, considerando la rilevanza dell’opera per il quartiere. La struttura, infatti, collega punti chiave lungo la linea Grab, facilitando gli spostamenti quotidiani dei residenti.

Dopo circa due anni di impegno e lavoro, ieri abbiamo inaugurato il sottopasso del Quadraro, un’infrastruttura strategica che si inserisce lungo il percorso del Grab. Questa area, purtroppo, è stata per troppo tempo un simbolo di degrado, priva di decoro urbano e risultava pericolosa per i cittadini. A meno di 24 ore dall’inaugurazione, il sottopasso è stato già vandalizzato da ignoti. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile. Le dichiarazioni di Rocco Ferraro. Lo dichiara il consigliere capitolino della lista civica “Gualtieri sindaco”, Rocco Ferraro, che aggiunge: “Come istituzioni non ci arrendiamo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Ferraro (CG), vandalizzato dopo 24 ore sottopasso Quadraro ma non ci arrendiamo

Il sottopasso del Quadraro è stato danneggiato poco dopo la sua riapertura, a causa di atti di vandalismo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Roma: Ferraro (CG), vandalizzato dopo 24 ore sottopasso Quadraro ma non ci arrendiamoInaugurato il sottopasso del Quadraro, ma già vandalizzato. Rocco Ferraro promette interventi rapidi per il ripristino. romadailynews.it

Oggi nel quartiere Giuliano Dalmata in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, che cade domani 10 febbraio 2026, in rappresentanza di Città Metropolitana di Roma e del sindaco Gualtieri, il Consigliere Rocco Ferraro ha reso omaggio al monu facebook