Roma 18enne investito e ucciso a Capodanno | indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa

Andrea Stroppa, 32 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso Mirco Garofano, un ragazzo di 18 anni di Artena, la notte di Capodanno a Roma. La polizia ha ricostruito che Stroppa, che lavora come referente di Elon Musk in Italia, era alla guida di un’auto quando ha investito il giovane nel quartiere Collatino. La vittima stava attraversando la strada quando è stato travolto.

(Adnkronos) – Andrea Stroppa, l'informatico di 32 anni referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio, a Roma, nel quartiere Collatino. Lo rivela 'Il Messaggero' in un articolo.