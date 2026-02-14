Rocco Casalino ha lasciato la televisione per entrare in politica, attratto dall’opportunità di cambiare le cose. Dopo anni passati davanti alle telecamere, ha deciso di impegnarsi direttamente nel governo, motivato dal desiderio di fare la differenza. La sua scelta ha suscitato molte discussioni tra chi lo conosceva come conduttore e chi ora lo vede come protagonista delle decisioni pubbliche. Recentemente, Casalino ha raccontato di aver trovato un nuovo equilibrio grazie a un incontro speciale con un “unicorno”, simbolo di un amore inatteso e forte.

“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Rocco Casalino è un nome che ha attraversato diversi mondi, dalla televisione alla politica. Cresciuto in Germania e poi tornato in Puglia, è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2000. Dopo questa esperienza, la sua carriera si è evoluta, passando dal mondo dello spettacolo alla politica, dove ha ricoperto il ruolo di portavoce del governo Conte. Il suo impegno nel Movimento 5 Stelle ha segnato una parte importante della sua vita, un periodo che ha visto Casalino diventare una figura chiave nella comunicazione del partito. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Rocco Casalino: dalla tv alla politica e l’amore trovato in un “unicorno”

Rocco Casalino ha condiviso a “Verissimo” alcuni aspetti della sua vita, parlando del suo rapporto con Alejandro, che definisce il suo “unicorno” e il fidanzato perfetto, con cui si immagina anche come padre.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il 2 marzo debutta online La Sintesi, quotidiano diretto da Casalino edito da Iervolino; Verissimo, gli ospiti del 14 e 15 febbraio, da Saul Nanni a Rita Pavone; Verissimo, anticipazioni e spoiler ospiti puntate 14 e 15 febbraio: da Melissa Satta a Rocco Casalino e il compagno Alejandro, tutti gli...; Casalino: Non c’entro con fuga notizie. Offeso e minacciato sui social per fake news.

Rocco Casalino: «A Buckingham Palace mi chiesi: che ci faccio qui? Macron simpatico, Putin protestò per un orologio»La notorietà l'ha conosciuta oltre 25 anni fa, con una trasmissione televisiva che era un punto interrogativo enorme: Rocco Casalino era nella prima edizione del Grande Fratello, quella che lanciò ... corriereadriatico.it

Verissimo, le puntate del 14 e 15 febbraio: il progetto di vita di Luca Trapanese, Rocco Casalino e Rita PavoneVerissimo 14 15 febbraio. Toffanin intervista Sabrina e Luca, genitori di Alex Marangon, 25enne morto, in circostanze poco chiare, nel 2024. maridacaterini.it

#verissimo, anticipazioni ospiti puntate 14 e 15 febbraio: da Melissa Satta a Rocco Casalino e il compagno Alejandro, tutti gli os... x.com

Il 2 marzo debutta online La Sintesi, quotidiano politico diretto da Rocco Casalino edito da Andrea Iervolino https://buff.ly/irKWxJK facebook