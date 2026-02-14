Rocca | Così Brignone può vincere anche il gigante

Giorgio Rocca ha detto che Federica Brignone può puntare alla vittoria nel gigante, dopo aver assistito alla gara di Bormio. La gara maschile, vinta da Luca Pinheiro Braathen, ha mostrato come gli azzurri debbano migliorare per essere competitivi. Rocca ha osservato che con alcune modifiche, Brignone potrebbe conquistare il suo primo successo in questa specialità. Durante l'evento al Celso Sport, il campione italiano ha anche parlato delle possibilità di Goggia nel gigante di domani.

Durante l'evento meet&greet organizzato da Trudi al Celso Sport di Bormio, Giorgio Rocca ha commentato la prova degli azzurri nel gigante maschile, vinto dal brasiliano Luca Pinheiro Braathen, e analizzato le possibilità di Brignone e Goggia nel gigante femminile di domani.