ritorna in servizio il traghetto di leonardo

Il traghetto di Leonardo riprende il servizio dopo alcuni mesi di stop, a causa dei lavori di manutenzione. Da sabato 28 febbraio, il mezzo riprenderà a collegare le due sponde dell’Adda nel weekend, offrendo ai visitatori l’opportunità di attraversare il fiume in modo semplice e rapido. La navigazione sarà disponibile dalle 9 alle 13 e poi di nuovo dalle 13 alle 17, come ogni anno.

Il traghetto di Imbersago torna a solcare l’ Adda e la storia. "A partire da sabato 28 febbraio il traghetto sarà aperto il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17", annunciano da Comune e Pro loco. Un annuncio bilingue, anche in inglese, perché sono molti gli stranieri che arrivano a Imbersago apposta per il traghetto progetto da Leonardo da Vinci, azionato dalla sola corrente del fiume, unico e ultimo del suo genere ancora perfettamente funzionante. Tra loro ci sono soprattutto olandesi, perché il traghetto è citato nella bibbia dei cicloturisti orange per un percorso da Amsterdam a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Imbersago, il traghetto di Leonardo resta in servizio grazie all’impegno dei volontari.

L’iniziativa coinvolge venti progetti in tutta Italia, con particolare attenzione alla Lombardia, dove sono destinati 700mila euro per il restauro e la valorizzazione dei “Luoghi del cuore” più votati.

