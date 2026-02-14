Rissa fuori dal Volta i prof | Allontanateli

Mercoledì, una rissa scoppiata fuori dal liceo Volta ha coinvolto alcuni studenti, causando scompiglio tra i passanti. I docenti del liceo si sono subito attivati per allontanare i ragazzi coinvolti, stanchi delle continue tensioni nelle classi. Sono state diverse segnalazioni di comportamenti aggressivi che si ripetono da settimane, creando preoccupazione tra insegnanti e genitori. Un testimone ha riferito di aver visto i giovani urlare e spintonarsi, attirando l’attenzione di chi passava.

"Siamo stanchi di quello che accade giornalmente in alcune classi della nostra scuola". La ‘nostra’ scuola è il ‘Volta’, dove alcuni studenti si sono resi protagonisti, mercoledi in orario di uscita, di una zuffa che ha suscitato grande clamore. E chi scrive sono alcuni professori, che indirizzano la missiva alla dirigenza scolastica e parlano di "studenti che possono permettersi di insultare professori e personale della scuola, disturbare le lezioni di altre classi, rompere attrezzature scolastiche, arredi e impianti. E fare qualche rissa quando un compagno ti ha guardato male o ha parlato con la ragazza di qualcuno, mentre noi cerchiamo di lanciare un sassolino in mezzo al mare, di educare alla non violenza, al dialogo, cerchiamo di gestire le situazioni difficili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato sera, fuori da un locale, si è verificata una rissa che ha coinvolto otto giovani.

A Merate, il 9 gennaio 2026, si è verificata una lite tra studenti fuori da un bar, che ha portato a una colluttazione.

