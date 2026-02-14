Rissa con 4 coinvolti a Olginate | necessario l' intervento dei soccorsi
Una rissa tra quattro persone si è scatenata questa mattina a Olginate, provocando l'intervento dei soccorsi. La lite è scoppiata in via Barozzi, nel cuore del centro storico, un'area già teatro di episodi simili in passato. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali hanno chiamato subito le forze dell’ordine.
Brutto episodio violento a Olginate. Nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 gennaio, è infatti scoppiata una rissa che ha coinvolto ben 4 persone in via Barozzi, nella zona del centro storico a lago dove in passato si erano già verificati episodi di cronaca dello stesso tipo. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto e soprattutto sulle motivazioni dello scontro. Il dato di fatto è che alle ore 11.35 è partito l'allarme ai soccorsi (inizialmente in codice rosso) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del soccorso della vicina Calolziocorte, allertando inoltre i carabinieri della Compagnia di Merate.🔗 Leggi su Leccotoday.it
