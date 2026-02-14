Ripristino fognatura privata sulla sede stradale previste modifiche alla viabilità

L’intervento di ripristino di una fognatura privata ha causato la chiusura temporanea di una strada a Ferrara. La strada interessata è via Lionello d’Este, tra via Beata Lucia da Narni e Contrada del Mirasole, e il divieto di transito durerà due giorni, lunedì 16 e martedì 17, dalle 8 alle 18. Durante i lavori, i veicoli non autorizzati non potranno passare, e saranno previste deviazioni per garantire il traffico.

Nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17, dalle 8 alle 18, a Ferrara, il tratto di via Lionello d'Este tra via Beata Lucia da Narni e Contrada del Mirasole sarà interrotto al transito (eccetto autorizzati) per interventi di ripristino di una porzione di fognatura privata sulla sede stradale. In vigore anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati della via, nel tratto interessato. Ricevi le notizie di Giardino-Arianuova-Doro, Gratis sul tuo Cellulare! FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Fognatura rotta a Milano Marittima: strade chiuse e modifiche alla viabilità A Milano Marittima, si sono rese necessarie due settimane di interventi per riparare una rottura nella rete fognaria. Rottura nella fognatura, chiuso un tratto di strada per due settimane: le modifiche alla viabilità A Milano Marittima, un guasto nella rete fognaria tra viale Matteotti e l’incrocio con la II Traversa ha causato la chiusura di un tratto di strada per due settimane. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Un tratto di via Lionello d’Este interrotto al transito per lavori. Ripristino della fognatura bianca in via Cavour, ripartono i lavoriNella zona di Ponente di Cesenatico dopo la pausa del fine settimana domani riprendono i lavori per il ripristino della... Nella zona di Ponente di Cesenatico dopo la pausa del fine settimana domani ... ilrestodelcarlino.it MODIFICA DELLA VIABILITÀ Con l'ordinanza n°6 del 04/02/2026 viene istituito un senso unico alternato in via G. Matteotti all'altezza del civico 561 per lavori di sistemazione/ripristino pozzetto della fognatura per il periodo dal 09/02/2026 al 16/02/2026 e co facebook